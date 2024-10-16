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"РИА Новости": "Зенит" в ноябре проведет товарищеский матч с "Фенербахче", который возглавляет Моуриньо

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Петербургский "Зенит" проведет товарищеский матч с турецким "Фенербахче".
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, сторонам удалось договориться о проведении товарищеского матча во время ноябрьской международной паузы. Встреча состоится в Стамбуле.

Во время октябрьской международной паузы петербургский "Зенит" провел товарищеский матч с сербской "Войводиной" и одержал победу со счетом 4:1.

После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 3-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко. В 12-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном", который занимает 8-е место с 12-ю набранными очками.

Источник: "РИА Новости".

Зенит Фенербахче
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