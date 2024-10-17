"Мы обсуждали возможность проведения матча товарищеского матча со сборной России. Переговоры еще продолжаются. Мы готовы сыграть как в конце 2024 года, так и в 2025. Пока точной даты нет. Рассматриваем вариант, при котором российская команда приедет в Замбию, а потом наша в Россию", - цитирует Зулу "СЭ".
Напомним, что РФС не смог найти соперника для проведения товарищеского матча со сборной России во время октябрьской международной паузы. За несколько дней до сборов стало известно, что национальная команда Пакистана отказалась от товарищеского матча с Россией.
Сборная России провела открытую тренировку для детей и болельщиков, а после игроки отправились в расположение клубов. Сообщалось, что в ноябре национальная команда России может сыграть товарищеский матч с Сирией или Брунеем.
В 2024 году сборная России одержала победу над Сербией в товарищеском матче со счетом 4:0, встреча проходила на стадионе московского "Динамо". Также команда Валерия Карпина одержала выездную победу над Белоруссией (4:0) и Вьетнамом (3:0).
Замбия ведет переговоры о проведения товарищеского матча с Россией
Директор Министерства молодежи и спорта Замбии Джон Чибвана Зулу высказался о возможном матче со сборной России.
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид