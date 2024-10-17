- Хотел ли бы познакомиться со Станковичем? Да. Когда будет время, можно было бы пообщаться.
Что касается стажировки в "Спартаке", все возможно, но пока не задумываюсь, что надо идти к Станковичу или кому-то еще, - передает слова 37-летнего футболиста "Матч ТВ".
Последним клубом Глушакова в РПЛ были подмосковные "Химки", за которые он выступал с лета и принял участие в восьми матчах за клуб. В октября Глушаков подписал контракт с медийным клубом СКА.
Глушаков выступал за красно-белых с 2013 по 2019 года. Вместе со "Спартаком" Глушаков выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны. В активе полузащитника 173 игры за столичную команду, в которых он отметился 23 голами и 10 ассистами на партнеров.
Глушаков: стажировка в "Спартаке"? Все возможно
Экс-футболист "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что хочет бы познакомиться с Деяном Станковичем, наставником столичной команды.
Фото: ФК "Спартак"