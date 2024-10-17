"Я не отказываюсь от своих слов о том, что Холанд не забил бы 35 мячей в России, он бы здесь так не феерил. РПЛ - непростой чемпионат, да и Холанда здесь никогда не будет, вероятнее всего. Надо понимать, что у норвежца в АПЛ Де Брейне в центре поля, а у нас, сами понимаете, не такие футболисты", - заявил Канчельскис.
Эрлинг Холанд выступает в составе "Манчестер Сити" с лета 2022-го года. В текущем сезоне АПЛ на счету норвежского нападающего 10 забитых мячей в 7-ми матчах. У ближайшего преследователя Холанда в гонке бомбардиров, полузащитника "Челси" Коула Палмера, 6 голов.
Лучшими бомбардирами РПЛ на данный момент являются полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков и форвард "Зенита" Максим Глушенков. После 11-ти проведенных туров в активе обоих игроков по 7 забитых мячей.
Канчельскис: в РПЛ Холанд бы так не феерил. У нас, сами понимаете, не такие футболисты
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о результативности форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда и уровне РПЛ.
Фото: официальный сайт "Манчестер Сити"