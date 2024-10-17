"Барко для "Спартака" сейчас системообразующий футболист, делает разницу, все связывает, организовывает атаки. Теперь Станковичу осталось разобраться с обороной. Был бы Барко игроком основы сине-бело-голубых? А вот не факт, не уверен. Есть Глушенков, который скоро поправится и может играть не только на позиции инсайда справа, но и в центре поля. Есть Вендел. Он сильнее Барко, лучше отрабатывает в обороне. Аргентинец так в защите не действует", - цитирует Орлова "СЭ".
Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" в летнее трансферное окно. По данным СМИ, сумма сделки составила 14 миллионов евро. Ранее в прессе появилась информация о том, что перехватить у красно-белых игрока пытался санкт-петербургский "Зенит".
В первых 10-ти матчах в РПЛ за "Спартак" Барко отметился 5-ю голами и 4-мя результативными передачами. "Спартак" занимает в турнирной таблице 6-е место. В активе подопечных Деяна Станковича 19 набранных очков. В предстоящем туре "Спартак" примет на своем поле лидирующий в чемпионате "Краснодар".
Орлов: Вендел сильнее Барко, не факт, что он был бы игроком основы "Зенита"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о полузащитнике "Спартака" Эсекьеле Барко.
Фото: официальный сайт "Спартака"