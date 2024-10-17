"Пока не могу уверенно сказать, усилил ли Мендес "Крылья" своим приходом или нет, потому что Виктор недавно присоединился к команде и пока не особо много игровой практики получает. По каким-то человеческим качествам тоже трудно сказать, мы с ним плотно не общались. Языковой барьер всё-таки присутствует", - заявил Солдатенков.
Опорный полузащитник сборной Чили Виктор Мендес перебрался в "Крылья Советов" из московского ЦСКА на правах аренды в летнее трансферное окно. Аренда рассчитана до конца сезона. У самарцев есть право выкупа футболиста. В составе "Крыльев Советов" Мендес провел 5 матчей в РПЛ и Кубке России и не отметился результативными действиями.
ЦСКА заплатил за Виктора Мендеса чилийскому клубу "Эспаньола" 2.5 миллиона евро летом 2022-го года.
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Солдатенков: пока не могу сказать, усилил ли Мендес "Крылья Советов" или нет
Капитан "Крыльев Советов" Александр Солдатенков высказался о влиянии на команду чилийского новичка Виктора Мендеса.
Фото: ПФК "Крылья Советов" ВКонтакте