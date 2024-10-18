- Сколько мне нужно в месяц? Я, наверное, в этом отношении больше как Чернов, чем как Латышонок. Где-то 600 тысяч рублей нужно, наверное, да. У меня много детей, семья, и нужно обо всех заботиться, - передает слова футболиста "Химок" "Советский спорт".
Глушаков, чей контракт принадлежит подмосковным "Химкам", сейчас выступает за медийный клуб СКА из Ростова.
37-летний полузащитник с 2011 года выступал за сборную России и провел в составе национальной команды 57 матчей и отметился пятью забитыми мячами.
Глушаков играл в составе "Локомотива", "Спартака" и ряде других российских команд.
Экс-футболист сборной России Глушаков рассказал, сколько тратит денег в месяц
Бывший футболист национальной сборной России Денис Глушаков рассказал, сколько тратит денег ежемесячно.
Фото: Официальный сайт РПЛ