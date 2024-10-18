"Я иногда пользуюсь социальными сетями, когда у меня на это время есть. О квадроберах я не читал, но наслышан, так как старшая дочь рассказывала. Отношусь к этому отрицательно. Сказал дочери, чтобы такого у нее я не видел. Я этого не понимаю!" - сказал Глушаков.
В это летнее трансферное окно 37-летний Денис Глушенков в статусе свободного агента присоединился к подмосковным "Химкам". В текущем сезоне хавбек принял участие в восьми матчах красно-черных в РПЛ и Кубке России. После этого Глушакова из-за слишком раздутого состава перевели во вторую команду.
В начале октября Денис перешел в клуб "СКА-Ростов" из Медиалиги, при этом футболист всё ещё имеет контракт с "Химками, трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.
Квадробинг - своеобразное занятие у подростков, при котором они передвигаются на четвереньках и имитируют повадки различных животных.
Источник: "Спорт Экспресс"
Глушаков: отношусь к квадробингу отрицательно. Сказал дочери, чтобы такого у нее не видел
Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков высказался о новой молодежной субкультуре квадробинге.
Фото: ФК "Химки"