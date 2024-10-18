"Мы собираемся провести чемпионат мира по медиафутболу в 2025 году в ОАЭ. Хотелось бы назвать все 16 сборных-участниц, но мы хотим сделать красивые презентации в духе медиафутбола. Конечно же, будет сборная России. Что обязательно, со своим флагом и гимном. Это будет полноценное большое соревнование", - цитирует Кортаву "Матч ТВ".
Напомним, что три медиафутбольных клуба участвуют в розыгрыше Кубка России, в этом сезоне Медиалигу представляли "Амкал", 2DROTS и Broke Boys. Напомним, что ранее на матче Кубка лиги между "СКА-Ростов" и LitEnergy произошел инцидент, который привлек внимание общественности.
Президент LitEnergy, блогер Михаил Литвин, подрался с болельщиком, который выкрикивал нецензурные высказывания в его адрес. Литвина задержали сотрудники полиции, а суд назначил ему 13 суток ареста. Президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что блогер получит длительную дисквалификацию.
Чемпионат мира по медиафутболу запланирован на 2025 год в ОАЭ
Технический директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава заявил, что чемпионат мира по медиафутболу может состояться в 2025 году в ОАЭ.
Фото: Медиалига