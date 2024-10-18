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Кения готова сыграть со сборной России в марте 2025 года

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Президент Федерации футбола Кении Ник Мвендва заявил, что национальная команда Кении готова провести ответную встречу со сборной России.
Фото: РФС
"Матч между сборными России и Кении возможен. Мы готовы поехать в РФ и провести этот матч в марте следующего года. В декабре можем начать переговоры с РФС и готовиться к этой игре", - цитирует Мвендву Sport24.

В октябре 2023 года сборная России сыграла вничью с Кенией в товарищеском матче со счетом 2:2. В составе национальной команды России голами в той встрече отметились: Иван Обляков и Александр Соболев.

Напомним, что во время октябрьской международной паузы РФС не смог найти соперника для сборной России и команда Валерия Карпина провела открытую тренировку для детей и болельщиков, а после футболисты отправились в расположение клубов.

сборная Кении Сборная России
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