"Матч между сборными России и Кении возможен. Мы готовы поехать в РФ и провести этот матч в марте следующего года. В декабре можем начать переговоры с РФС и готовиться к этой игре", - цитирует Мвендву Sport24.
В октябре 2023 года сборная России сыграла вничью с Кенией в товарищеском матче со счетом 2:2. В составе национальной команды России голами в той встрече отметились: Иван Обляков и Александр Соболев.
Напомним, что во время октябрьской международной паузы РФС не смог найти соперника для сборной России и команда Валерия Карпина провела открытую тренировку для детей и болельщиков, а после футболисты отправились в расположение клубов.
Кения готова сыграть со сборной России в марте 2025 года
Президент Федерации футбола Кении Ник Мвендва заявил, что национальная команда Кении готова провести ответную встречу со сборной России.
Фото: РФС