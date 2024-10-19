Напомним, ранее "Зенит" был оштрафован за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Соболева, перешедшего в клуб с берегов Невы минувшим летом из московского "Спартака".
- Не думаю, что в этом плане у нас много общего. Я переходил в "Зенит" не из "Спартака" и показал себя в другой команде. Соболев же перешел из стана прямого конкурента. Много слов было сказано — пусть доказывает теперь. Ненависть фанатов оправдана, - цитирует Погребняка Sport24.
При этом Погребняк добавил, что благодаря удачной игре и забитым голам Соболев сможет "потушить" негатив со стороны болельщиков петербургской команды.
Отметим, что Соболев пока не забивал за свою новую команду в РПЛ - форвард отличался только в Кубке России и товарищеских матчах.
Погребняк: ненависть фанатов "Зенита" к Соболеву оправдана
Экс-форвард "Зенита" и национальной сборной России Павел Погребняк высказался об оскорбительных выкриках болельщиков петербургской команды в сторону Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"