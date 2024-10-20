"Очевидно, что в этом сезоне конкуренция в чемпионате России возросла по сравнению с прошлым сезоном. "Зениту" уже не получится выиграть чемпионат вполноги. В частности, это показал и недавний матч с "Краснодаром", который питерский клуб проиграл. "Зенит" с трудом набирает очки сейчас, но тем интереснее будет чемпионат", – приводит слова Погребняка Metaratings.
Петербургский "Зенит" за 12 туров набрал 29 очков (9 побед, 2 ничьи, 1 поражение) и расположился на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Отставание сне-бело-голубых от лидирующего "Краснодара" составляет 1 очко.
В следующем туре "Зенит" 27 октября на своём поле примет московский "Локомотив", который с 27 очками на данный момент идёт третьим. Стартовый свисток в матче на "Газпром Арене" должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.
Погребняк: "Зенит" с трудом набирает очки, но тем интереснее будет чемпионат
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Павел Погребняк поделился своим мнением о шансах петербургского "Зенита" выиграть чемпионат России в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"