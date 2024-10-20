Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
16:30
Крылья СоветовНе начат
Рубин
19:00
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
09:00
УралНе начат
Енисей
10:00
УфаНе начат
Сокол
12:30
АланияНе начат
Шинник
15:00
БалтикаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
16:00
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
18:30
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
15:00
Райо ВальеканоНе начат
Атлетико
17:15
ЛеганесНе начат
Вильярреал
19:30
ХетафеНе начат
Барселона
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
13:30
НаполиНе начат
Лечче
16:00
ФиорентинаНе начат
Венеция
16:00
АталантаНе начат
Кальяри
19:00
ТориноНе начат
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
16:30
УнионНе начат
Вольфсбург
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
16:00
ЛионНе начат
Тулуза
18:00
АнжеНе начат
Нант
18:00
НиццаНе начат
Осер
18:00
РеймсНе начат
Монпелье
21:45
МарсельНе начат

Гендиректор "Пари НН": не оставили идею провести матч с "Амкалом"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор нижегородского "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался по поводу возможного проведения товарищеского матча с медиафутбольным клубом "Амкал".
Фото: ФК "Пари НН"
"Мы находились в переговорах с "Амкалом" по поводу такого матча, и на данный момент не оставили эту идею. У нас с ними есть единый спонсор или, я бы даже сказал, партнер — "Пари". Понятно, что благодаря этому мы связаны этой ниточкой друг с другом, поэтому переговоры мы не откладывали в долгий ящик. Если расписание будет позволять и тренерский штаб будет согласен на такой матч, то мы вернемся к этой идее", - приводит слова Мелик-Гусейнова "СЭ".

Ранее президент медиафутбольного клуба "Амкал" Герман Попков сообщил, что им была достигнута договорённость провести 7 сентября в Нижнем Новгороде товарищеский матч с клубом Российской Премьер-Лиги "Пари НН". Однако эта игра была отменена, поскольку ее участники имели плотный график в собственных соревнованиях.

"Пари НН" после 12 туров набрал 12 очков и на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/25.

"Амкал" в настоящее время принимает участие в кубке Медийной футбольной лиги и, набрав за 7 матчей 18 очков, возглавляет турнирную таблицу.

Давид Мелик-Гусейнов Нижний Новгород Амкал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится