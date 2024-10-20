"Мы находились в переговорах с "Амкалом" по поводу такого матча, и на данный момент не оставили эту идею. У нас с ними есть единый спонсор или, я бы даже сказал, партнер — "Пари". Понятно, что благодаря этому мы связаны этой ниточкой друг с другом, поэтому переговоры мы не откладывали в долгий ящик. Если расписание будет позволять и тренерский штаб будет согласен на такой матч, то мы вернемся к этой идее", - приводит слова Мелик-Гусейнова "СЭ".
Ранее президент медиафутбольного клуба "Амкал" Герман Попков сообщил, что им была достигнута договорённость провести 7 сентября в Нижнем Новгороде товарищеский матч с клубом Российской Премьер-Лиги "Пари НН". Однако эта игра была отменена, поскольку ее участники имели плотный график в собственных соревнованиях.
"Пари НН" после 12 туров набрал 12 очков и на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/25.
"Амкал" в настоящее время принимает участие в кубке Медийной футбольной лиги и, набрав за 7 матчей 18 очков, возглавляет турнирную таблицу.
Гендиректор "Пари НН": не оставили идею провести матч с "Амкалом"
Генеральный директор нижегородского "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался по поводу возможного проведения товарищеского матча с медиафутбольным клубом "Амкал".
Фото: ФК "Пари НН"