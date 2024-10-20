- Номер один - наверное, Сперцян. У него потрясающая техника, которая нам очень помогает в игре. А самый скоростной, пожалуй, Батчи. Жоау не только быстр, но и силён в игре один в один. Прекрасный футболист для игры на свободном пространстве, - цитирует игрока "Краснодара" "Чемпионат".
Гонсалес стал футболистом краснодарской команды минувшим летом, подписав с клубом контракт на три года. Сумма трансфера его перехода из испанской "Мальорки" составила четыре миллиона евро.
В текущем сезоне 30-летний уругваец провел в РПЛ 5 матчей, но не отметился голевыми действиями. На счету футболиста две желтые карточки.
"Краснодар" с 30 очками в активе лидирует в РПЛ, следом за "быками" идут "Зенит" (29) и "Локомотив" (27).
Защитник "Краснодара" Гонсалес назвал самого техничного и быстрого игроков клуба
Джованни Гонсалес, уругвайский легионер "Краснодара", рассказал, кто в команде самый техничный и быстрый футболисты.
Фото: ФК "Краснодар"