"В целом, "Спартак" проиграл по делу — "Краснодар" переиграл соперника, команда Мусаева была лучше подготовлена к этому матчу. Просто они не смогли их реализовать. Абена? Да, он много ошибался. Но Станкович верит в него, доверяет ему — значит, что-то знает, видит потенциал. Это не просто так", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
Миенти Абена перешел в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" в летнее трансферное окно за 1,2 миллионов евро и подписал контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне центральный защитник провел во всех турнирах 8 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 1 миллион евро.
Вчера, 19-го октября, команда Деяна Станковича на своем поле уступила "Краснодару" в 12-м туре РПЛ со счетом 0:3. После плохой обработки мяча Миенти Абеной "быки" смогли провести быструю контратаку и забить второй мяч - отличился Виктор Са.
Колосков: Станкович верит в Абену, доверяет ему — значит, что-то знает, видит потенциал
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о поражении "Спартака" от "Краснодара" в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"