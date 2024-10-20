- Мы выполняли установку тренера. И да, мы добились цели. Нужно было оказать давление и идти в прессинг с первых минут. Все это вылилось в гол. Если говорить о ходе матча, все шло хорошо, мы контролировали ситуацию. Мы находимся в чемпионской гонке и будем бороться.
В воскресенье, 20 октября, состоялся матч 12-го тура российской Премьер-лиги между казанским "Рубином" и столичным "Динамо". Встреча закончилась разгромной победой бело-голубых со счетом 4:0.
"Динамо" набрало 23 очка и занимает на данный момент пятое место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички отстает от призовой тройки на четыре очка, а от лидера чемпионата России - на 7 баллов.
Источник: "Матч ТВ"
Нгамале: "Динамо" находится в чемпионской гонке и будет бороться
Нападающий "Динамо" Муми Нгамале прокомментировал разгром "Рубина" в матче 12-го тура чемпионата России (4:0).
Фото: ФК "Динамо"