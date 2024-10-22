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Булыкин: ФИФА и УЕФА не разрешат объединить чемпионаты России и Белоруссии

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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал идею объединить чемпионаты России и Белоруссии.
Фото: РФС
"Не хочу даже говорить об объединённом чемпионате с Беларусью. Это нереальный проект, который несёт только минусы. Можно организовать какой-нибудь Кубок из нескольких команд, но объединить чемпионаты просто не разрешат в ФИФА и УЕФА", - сказал Булыкин.

Экс-футболист предложил вместо объединения чемпионатов провести товарищеский турнир с участием именитых клубов из Белоруссии и России.

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук накануне заявил, что идея об объединении чемпионатов присутствует в повестке. Он также не исключил варианта, при котором в российской чемпионате будет выступать один белорусский клуб. Как отметил министр, пример реализации такой практики есть в хоккее - белорусский хоккейный клуб "Динамо Минск" играет в КХЛ.

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская не поддержала идею объединения двух чемпионатов, потому из-за этого уровень Российской Премьер-Лиги может упасть. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался "за", если объединение принесет пользу футболу.

Источник: "Чемпионат"

Дмитрий Булыкин
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