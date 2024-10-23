"Тяжелейший был момент, скажу честно. Никогда этого не понимал. Но согласился. К сожалению, даже не все самые лучшие поехали на этот матч. И когда это все случилось, я был в состоянии некого бешенства, честно скажу. И мне были противны все на белом свете, я не хотел никого видеть и слышать", - приводит слова Тедеева "Матч ТВ".
19 июня 2020 года состоялся матч 23-го тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20 между командами "Сочи" и "Ростов". Накануне игры в составе жёлто-синих было выявлено несколько случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в связи с чем всю команду отправили на каратин. Поэтому "Ростов" на игру с "Сочи" был вынужден отправить игроков молодёжной команды (средний возраст заявки составлял 17,2 года).
В итоге встреча завершилась победой футбольного клуба "Сочи" со счётом 10:1. Команда из Краснодарского края стала первой командой в истории чемпионатов России, которая в одном матче забила 10 голов.
Тедеев - об 1:10 с "Сочи" в 2020 году: когда все случилось, я был в состоянии бешенства, и мне все были противны
Бывший тренер молодёжной команды "Ростова" Заур Тедеев прокомментировал матч РПЛ сезона-2019/20 с "Сочи", когда южанам пришлось выпустить на игру молодёжный состав.
Фото: РПЛ