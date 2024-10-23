"В этом сезоне меня приятно удивил весь "Локомотив", не только Батраков. И молодежь заиграла у них, и хорошая тренерская работа заметна. Ребята молодцы! Батраков сказал не хвалить его, поэтому не буду хвалить", - цитирует Погребняка Metaratings.
После 12-ти туров московский "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Михаила Галактионова 27 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 3 очка. В предстоящем туре "Локомотив" сыграет на выезде с "Зенитом". Игра пройдет в воскресенье 27-го октября.
19-летний воспитанник "Локомотива" Алексей Батраков принял участие в 12-ти матчах красно-зеленых в РПЛ. С 7-ю голами полузащитник является лучшим бомбардиром лиги. Также на его счету 6 результативных передач.
Погребняк: приятно удивил весь "Локомотив". Батраков сказал не хвалить его, поэтому не буду
Экс-форвард сборной России Павел Погребняк высказался об игре "Локомотива" в текущем сезоне и об уровне полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова.
Фото: официальный сайт РФС