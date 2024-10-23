"Игра имела большой смысл и была важна. Да, с точки зрения турнирной таблицы ничего не решалось, но за нас болели 20 тысяч болельщиков. Вышли игроки и из "Ростова-2". Во втором тайме было большое преимущество, но, к сожалению, не дотерпели. Пенальти - лотерея. "Локомотив" вышел практически основным составом", - заявил Онопко.
"Ростов" уступил "Локомотиву" в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Основное время матча завершилось результативной ничьей (2:2). Голами в составе "Ростова" отметились полузащитники Иван Комаров и Алексей Сутормин. За "Локомотив" отличились полузащитник Алексей Батраков и форвард Владислав Сарвели.
В серии пенальти точнее оказались "железнодорожники" (8:7). "Локомотив" занял 1-е место в группе, "Ростов" финишировал вторым. Таким образом, обе команды продолжат выступления в Пути РПЛ Кубка России.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Ростова" Онопко: пенальти - лотерея. "Локомотив" вышел практически основным составом
Тренер "Ростова" Виктор Онопко прокомментировал поражение "южан" в матче Пути РПЛ Кубка России от "Локомотива" в серии пенальти.
Фото: ФК "Ростов"