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Тренер "Ростова" Онопко: пенальти - лотерея. "Локомотив" вышел практически основным составом

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Тренер "Ростова" Виктор Онопко прокомментировал поражение "южан" в матче Пути РПЛ Кубка России от "Локомотива" в серии пенальти.
Фото: ФК "Ростов"
"Игра имела большой смысл и была важна. Да, с точки зрения турнирной таблицы ничего не решалось, но за нас болели 20 тысяч болельщиков. Вышли игроки и из "Ростова-2". Во втором тайме было большое преимущество, но, к сожалению, не дотерпели. Пенальти - лотерея. "Локомотив" вышел практически основным составом", - заявил Онопко.

"Ростов" уступил "Локомотиву" в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ в Кубке России. Основное время матча завершилось результативной ничьей (2:2). Голами в составе "Ростова" отметились полузащитники Иван Комаров и Алексей Сутормин. За "Локомотив" отличились полузащитник Алексей Батраков и форвард Владислав Сарвели.

В серии пенальти точнее оказались "железнодорожники" (8:7). "Локомотив" занял 1-е место в группе, "Ростов" финишировал вторым. Таким образом, обе команды продолжат выступления в Пути РПЛ Кубка России.

Источник: "Матч ТВ"

Виктор Онопко Ростов Локомотив Кубок России
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