- Знаете, я надеюсь, что завтра же ФИФА вернет Россию к участию в международных соревнованиях. Потому что вижу, что происходит во всем мире. Некоторые страны в похожей ситуации, но отношение к ним совершенно другое. Так не должно быть. Конечно, я надеюсь, что все закончится как можно скорее. Не хочу, чтобы кто-либо в мире страдал. Это мое желание, которое, надеюсь, скоро осуществится, - цитирует футболиста "армейского" клуба "СЭ".
Пьянич, в прошлом выступавший за "Ювентус" и "Барселону", заключил с ЦСКА трудовой договор в прошлом месяце. Соглашение боснийца со столичной командой действует до конца текущего сезона и может быть продлено еще на один год при выполнении определенных условий.
34-летний центральный полузащитник провел за ЦСКА две игры в РПЛ, но не смог забить или ассистировать партнерам. В Кубке России на счету боснийца два матча и одна голевая передача.
ЦСКА после 12-ти туров идет на четвертой позиции в таблице РПЛ, имея в своей копилке 23 балла. В следующем туре коллектив Марко Николича при своих болельщиках встретится с "Факелом", матч пройдет 26 октября.
Полузащитник ЦСКА Пьянич призвал ФИФА вернуть Россию в международные соревнования
Боснийский легионер ЦСКА Миралем Пьянич выразил надежду, что ФИФА в ближайшее время вернет российские клубы и сборную для участия в международных соревнованиях.
Фото: ПФК ЦСКА