Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
2 - 2 2 2
Динамо1 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Мидтьюлланд
19:45
ЮнионНе начат
Айнтрахт
19:45
РФШНе начат
Рома
19:45
Динамо КиевНе начат
Карабах
19:45
АяксНе начат
Маккаби Тель-Авив
19:45
Реал СосьедадНе начат
ПАОК
19:45
Виктория ПНе начат
Ференцварош
19:45
НиццаНе начат
Тоттенхэм
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Твенте
22:00
ЛациоНе начат
Андерлехт
22:00
ЛудогорецНе начат
Атлетик
22:00
СлавияНе начат
Рейнджерс
22:00
ФКСБНе начат
Мальмё
22:00
ОлимпиакосНе начат
Лион
22:00
БешикташНе начат
Фенербахче
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Порту
22:00
ХоффенхаймНе начат

Лига конференций УЕФА

Викингур
3 - 1 3 1
Серкль Брюгге2 тайм
Гент
19:45
МольдеНе начат
Хартс
19:45
ОмонияНе начат
Ларн
19:45
Шэмрок РоверсНе начат
Целе
19:45
Истанбул БашакшехирНе начат
Ягеллония
19:45
ПетрокубНе начат
Панатинаикос
19:45
ЧелсиНе начат
Рапид
19:45
НоаНе начат
АПОЭЛ
19:45
БорацНе начат
Юргорден
19:45
ВиторияНе начат
Санкт-Галлен
19:45
ФиорентинаНе начат
Пафос
22:00
ХайденхаймНе начат
ТСЦ Бачка-Топола
22:00
ЛегияНе начат
Млада Болеслав
22:00
ЛуганоНе начат
ТНС
22:00
АстанаНе начат
ХИК
22:00
Динамо МинскНе начат
Бетис
22:00
КопенгагенНе начат
Олимпия
22:00
ЛАСКНе начат

Билялетдинов - об игре сборной России с Брунеем: тут нечего обсуждать. Не знаю даже уровень этой сборной

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник "Локомотива" и "Эвертона" Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Брунея.
Фото: РФС
"Вы видели хоть одну игру с Брунеем? Тут нечего обсуждать. Не знаю даже уровень этой сборной. Надо с кем-то играть, поэтому такой соперник. Этот матч для болельщиков, будет полный стадион в Краснодаре. Может, организуют экскурсию для сборной Брунея. У Сафонова будет повышенная мотивация приехать в сборную, если доберется из Парижа", - сказал Билялетдинов.

Товарищеская встреча между сборными России и Брунея состоится 15 ноября, она пройдет в городе Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Результаты этой игры будут учитываться в рейтинге ФИФА, соперник россиян занимает в нем 183-е место. Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов предложил вместо Брунея сыграть со сборной Москвы, уточнив, что ничего не слышал о футбольной сборной этой южно-азиатской страны.

После игры с Брунеем сборная России проведет еще один товарищеский матс с национальной командой Сирии, эта встреча состоится в Волгограде 19 ноября.

Источник: "РБ Спорт"

Динияр Билялетдинов Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится