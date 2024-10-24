"Вы видели хоть одну игру с Брунеем? Тут нечего обсуждать. Не знаю даже уровень этой сборной. Надо с кем-то играть, поэтому такой соперник. Этот матч для болельщиков, будет полный стадион в Краснодаре. Может, организуют экскурсию для сборной Брунея. У Сафонова будет повышенная мотивация приехать в сборную, если доберется из Парижа", - сказал Билялетдинов.
Товарищеская встреча между сборными России и Брунея состоится 15 ноября, она пройдет в городе Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Результаты этой игры будут учитываться в рейтинге ФИФА, соперник россиян занимает в нем 183-е место. Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов предложил вместо Брунея сыграть со сборной Москвы, уточнив, что ничего не слышал о футбольной сборной этой южно-азиатской страны.
После игры с Брунеем сборная России проведет еще один товарищеский матс с национальной командой Сирии, эта встреча состоится в Волгограде 19 ноября.
Источник: "РБ Спорт"
Билялетдинов - об игре сборной России с Брунеем: тут нечего обсуждать. Не знаю даже уровень этой сборной
Бывший полузащитник "Локомотива" и "Эвертона" Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Брунея.
Фото: РФС