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Боков: конечно, ЦСКА составит конкуренцию "Зениту" и "Краснодару" в борьбе за чемпионство

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Экс-футболист ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от игры "армейцев" в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт ЦСКА
ЦСКА всегда одна цель - быть первым. Получается или не получается, это уже другой вопрос. А что касается команды Николича, сейчас появляется некая стройность и качество перерастает в количество, в том числе набранных очков. Конечно, ЦСКА составит конкуренцию "Зениту" и "Краснодару" в борьбе за чемпионство. Ну впереди еще больше половины сезона, поэтому еще рано говорить", - заявил Боков.

После 12-ти туров чемпионата России московский ЦСКА занимает в турнирной таблице 4-е место. В активе подопечных Марко Николича 23 набранных очка. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 7 очков. Занимающий 2-е место "Зенит" опережает "армейцев" на 6 очков.

В 12-м туре ЦСКА одержал минимальную победу в выездном матче с махачкалинским "Динамо" (1:0). Единственный гол записал на свой счет форвард Тамерлан Мусаев. В следующем туре "армейцы" примут на своем поле "Факел". Матч состоится в субботу, 26-го октября.

Источник: "РБ Спорт"

ЦСКА Краснодар Зенит
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