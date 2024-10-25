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Глушаков высказался о словах Глушенкова о пиве после матчей

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Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков дал свой комментарий по поводу слов игрока "Зенита" Максима Глушенкова о пиве после матчей.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, игрок петербургской команды ранее заявил, что может себе позволить выпить после игры несколько бутылок пива.

- Каждый лучше видит, как ему восстанавливаться. Можно "литрушечку", а можно поменьше. У нас бывало, что в раздевалках стояло пиво, тренеры разрешали, - цитирует Глушакова "РБ Спорт".

В этом сезоне Глушенков принял участие в семи поединках и забил семь голов, сделав при этом одну голевую передачу. На данный момент Глушенков продолжает восстановление после повреждения.

Клуб с берегов Невы с 29 баллами идет на второй позиции в таблице РПЛ, лидирует "Краснодар", у которого 30 очков.

Денис Глушаков Максим Глушенков
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