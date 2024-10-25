Напомним, игрок петербургской команды ранее заявил, что может себе позволить выпить после игры несколько бутылок пива.
- Каждый лучше видит, как ему восстанавливаться. Можно "литрушечку", а можно поменьше. У нас бывало, что в раздевалках стояло пиво, тренеры разрешали, - цитирует Глушакова "РБ Спорт".
В этом сезоне Глушенков принял участие в семи поединках и забил семь голов, сделав при этом одну голевую передачу. На данный момент Глушенков продолжает восстановление после повреждения.
Клуб с берегов Невы с 29 баллами идет на второй позиции в таблице РПЛ, лидирует "Краснодар", у которого 30 очков.
Глушаков высказался о словах Глушенкова о пиве после матчей
Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков дал свой комментарий по поводу слов игрока "Зенита" Максима Глушенкова о пиве после матчей.
Фото: ФК "Зенит"