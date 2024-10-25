- Вам 27 лет, как думаете, вы сыграете в еврокубках за российский клуб?
- Не хочется смотреть с плохой стороны. Верю, что сыграю в Лиге чемпионов в составе "Динамо". Допускаю, конечно, что это и не произойдёт, но больше верю, что сыграю. Футбол - это спорт, надеюсь, здравые люди вернут Россию в европейский футбол, - передает слова игрока "Динамо" "РБ Спорт".
27-летний Фомин выступает за "Динамо" с 2020 года. Всего на счету опорного полузащитника 151 матч за московскую команду и 28 забитых мячей, также Фомин сделал 22 ассиста на партнеров.
В этом сезоне хавбек провел за бело-голубых три игры в Кубке России и забил один мяч. В РПЛ на счету футболиста девять игр и три голевые передачи.
Фомин: верю, что сыграю в Лиге чемпионов в составе "Динамо"
Футболист столичного "Динамо" Даниил Фомин рассказал, что хотел бы сыграть в Лиге чемпионов с составе бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"