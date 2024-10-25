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Фомин: верю, что сыграю в Лиге чемпионов в составе "Динамо"

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Футболист столичного "Динамо" Даниил Фомин рассказал, что хотел бы сыграть в Лиге чемпионов с составе бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
- Вам 27 лет, как думаете, вы сыграете в еврокубках за российский клуб?

- Не хочется смотреть с плохой стороны. Верю, что сыграю в Лиге чемпионов в составе "Динамо". Допускаю, конечно, что это и не произойдёт, но больше верю, что сыграю. Футбол - это спорт, надеюсь, здравые люди вернут Россию в европейский футбол, - передает слова игрока "Динамо" "РБ Спорт".

27-летний Фомин выступает за "Динамо" с 2020 года. Всего на счету опорного полузащитника 151 матч за московскую команду и 28 забитых мячей, также Фомин сделал 22 ассиста на партнеров.

В этом сезоне хавбек провел за бело-голубых три игры в Кубке России и забил один мяч. В РПЛ на счету футболиста девять игр и три голевые передачи.

Даниил Фомин Динамо
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