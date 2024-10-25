"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин просит красивой, яркой игры. ... Новое руководство ему это пообещало. Красивая игра — это когда на победу. На нее надо рассчитывать, так что "Пари НН" должен побеждать в этом матче. "Спартак" сейчас спотыкается, у нижегородцев большой шанс забрать три очка", — приводит слова Орещука "Матч ТВ".
Нижегородский "Пари НН" и московский "Спартак" встретятся друг с другом 27 октября в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезон-2024/25. Начало встречи запланировано на 14:15 по московскому времени.
За 12 туров "Спартак" набрал 19 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице. "Пари НН", в свою очередь, набрал 12 очков, которые позволяют ему сейчас занимать одиннадцатое место.
Орещук: "Спартак" сейчас спотыкается, у "Пари НН" большой шанс забрать 3 очка
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ между "Пари НН" и московским "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"