"Глушенков, конечно, хороший футболист, но не системообразующий. И без него много выигрывали и чемпионами становились. Безусловно, он – это усиление, но я не сказал бы, что из?за его отсутствия игра "Зенита" рухнет как карточный домик", - сказал Глушенков.
Максим Глушенков столкнулся с чередой травм, начиная с матча 5-го тура против подмосковных "Химок", когда футболисту попал мяч в руку - диагностировали перелом лучевой кости. Нападающий восстанавливался несколько недель, начал выходить на поле и снова получил травму в кубковой игре с "Акроном" 2 октября.
25-летний нападающий перешел в "Зенит" этим летом из московского "Локомотива", до травм Глушенков играл результативно, забив девять голов и сделав одну голевую передачу в 10 матчах во всех турнирах.
Матч "Зенита" и "Локомотива" пройдет в это воскресенье, 27 октября, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 12 туров сине-бело-голубые набрали 29 очков и занимают второе место, отставая от лидера "Краснодара" на один балл. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на брифинге заявил, что Максим Глушенков точно не сможет принять участие в матче с "железнодорожниками".
Источник: "Матч ТВ"
Червиченко: не сказал бы, что из-за отсутствия Глушенкова игра "Зенита" рухнет как карточный домик
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"