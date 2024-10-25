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Червиченко: не сказал бы, что из-за отсутствия Глушенкова игра "Зенита" рухнет как карточный домик

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"
"Глушенков, конечно, хороший футболист, но не системообразующий. И без него много выигрывали и чемпионами становились. Безусловно, он – это усиление, но я не сказал бы, что из?за его отсутствия игра "Зенита" рухнет как карточный домик", - сказал Глушенков.

Максим Глушенков столкнулся с чередой травм, начиная с матча 5-го тура против подмосковных "Химок", когда футболисту попал мяч в руку - диагностировали перелом лучевой кости. Нападающий восстанавливался несколько недель, начал выходить на поле и снова получил травму в кубковой игре с "Акроном" 2 октября.

25-летний нападающий перешел в "Зенит" этим летом из московского "Локомотива", до травм Глушенков играл результативно, забив девять голов и сделав одну голевую передачу в 10 матчах во всех турнирах.

Матч "Зенита" и "Локомотива" пройдет в это воскресенье, 27 октября, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 12 туров сине-бело-голубые набрали 29 очков и занимают второе место, отставая от лидера "Краснодара" на один балл. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на брифинге заявил, что Максим Глушенков точно не сможет принять участие в матче с "железнодорожниками".

Источник: "Матч ТВ"

Максим Глушенков Зенит Андрей Червиченко
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