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Нигматуллин: вектор развития "Локомотива" мне гораздо ближе, нежели зенитовский

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"
"У "Зенита" свои сильные стороны, у "Локомотива" - свои. И эти козыри позволяют "железнодорожникам" находиться вверху турнирной таблицы. Уверен, "Локомотиву" по силам не проиграть питерцам. Какие есть козыри у "Локомотива" для этого? Талантливая молодежь и вектор развития, который мне гораздо ближе, нежели зенитовский", - приводит слова Нигматулина "Евро-Футбол.Ру".

Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" встретятся друг с другом 27 октября на домашнем стадионе сине-бело-голубых "Газпром Арена" в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

"Зенит" и "Локомотив" - соседи по турнирной таблице: петербуржцы с 29-ю очками занимают второе место, а москвичи, набрав 27 очков, располагаются на третьей строчке.

Локомотив Зенит Руслан Нигматуллин
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