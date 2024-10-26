"У "Зенита" свои сильные стороны, у "Локомотива" - свои. И эти козыри позволяют "железнодорожникам" находиться вверху турнирной таблицы. Уверен, "Локомотиву" по силам не проиграть питерцам. Какие есть козыри у "Локомотива" для этого? Талантливая молодежь и вектор развития, который мне гораздо ближе, нежели зенитовский", - приводит слова Нигматулина "Евро-Футбол.Ру".
Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" встретятся друг с другом 27 октября на домашнем стадионе сине-бело-голубых "Газпром Арена" в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
"Зенит" и "Локомотив" - соседи по турнирной таблице: петербуржцы с 29-ю очками занимают второе место, а москвичи, набрав 27 очков, располагаются на третьей строчке.
Нигматуллин: вектор развития "Локомотива" мне гораздо ближе, нежели зенитовский
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"