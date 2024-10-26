"Отлично. Одним русским футболистом больше. Гляди, в сборную будет вызываться. Естественно, это развязывает руки тренеру. Возможно, другие бразильцы последуют его примеру", - слова Дьякова "Спорт День за Днём".
Капитан петербургского "Зенита" Дуглас Сантос 21 октября по указу Президента РФ был принят в российское гражданство. Защитник выступает за клуб из Санкт-Петербурга с июля 2019 года, когда его за 14 млн евро выкупили у немецкого "Гамбурга". С тех пор он принял участие в 198 официальных матчах, в которых 7 раз поразил ворота соперников и 33 раза отдал партнёрам голевые передачи.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 12 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.
Дьяков - о натурализации Дугласа Сантоса: отлично. Одним русским футболистом больше
Бывший защитник московского "Динамо" и "Ростова" Виталий Дьяков прокомментировал получение капитаном петербургского "Зенита" Дугласом Сантосом российского гражанства.
Фото: ФК "Зенит"