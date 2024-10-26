Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо Мх
14:00
АкронНе начат
ЦСКА
16:30
ФакелНе начат
Ростов
19:00
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
6 - 1 6 1
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
17:00
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
17:00
ШинникНе начат
Балтика
19:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Брентфорд
17:00
ИпсвичНе начат
Астон Вилла
17:00
БорнмутНе начат
Манчестер Сити
17:00
СаутгемптонНе начат
Эвертон
19:30
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
15:00
ВильярреалНе начат
Райо Вальекано
17:15
АлавесНе начат
Лас-Пальмас
19:30
ЖиронаНе начат
Реал Мадрид
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Наполи
16:00
ЛеччеНе начат
Болонья
Перенесён
Милан
Аталанта
21:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
16:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
16:30
Боруссия ДНе начат
Санкт-Паули
16:30
ВольфсбургНе начат
Штутгарт
16:30
ХольштайнНе начат
Вердер
19:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
18:00
Сент-ЭтьенНе начат
Реймс
20:00
БрестНе начат
Ланс
22:00
ЛилльНе начат

Созин: "Ахмату" не дадут вылететь из РПЛ. У клуба большой админресурс

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился своим мнением о текущем положении грозненского "Ахмата" в чемпионате России.
Фото: РФК "Ахмат"
"Ахмату" не дадут вылететь из РПЛ. Если так будет дальше продолжаться, то им будут помогать. Тут уже больше политики, к сожалению. Есть разные способы помощи, судейский — один из них. "Горящий" "Ахмат" — это большая проблема для других команд низа таблицы — "Факела", "Пари НН", "Оренбурга". У "Ахмата" большой административный ресурс, чтобы себя спасти", — приводит слова Созина Legalbet.

После 12 туров в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 грозненский "Ахмат", набрав 6 очков, занимает в турнирной таблице чемпионата России последнее, шестнадцатое место. Отставание от "Факела", который располагается на четырнадцатой строчке, составляет 4 очка.

Свой ближайший матч команда Сергея Ташуева проведёт 26 октября. В рамках 13-го тура РПЛ грозненцы на выезде встретятся с "Ростовом". Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Андрей Созин Ахмат
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится