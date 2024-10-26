"Ахмату" не дадут вылететь из РПЛ. Если так будет дальше продолжаться, то им будут помогать. Тут уже больше политики, к сожалению. Есть разные способы помощи, судейский — один из них. "Горящий" "Ахмат" — это большая проблема для других команд низа таблицы — "Факела", "Пари НН", "Оренбурга". У "Ахмата" большой административный ресурс, чтобы себя спасти", — приводит слова Созина Legalbet.
После 12 туров в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 грозненский "Ахмат", набрав 6 очков, занимает в турнирной таблице чемпионата России последнее, шестнадцатое место. Отставание от "Факела", который располагается на четырнадцатой строчке, составляет 4 очка.
Свой ближайший матч команда Сергея Ташуева проведёт 26 октября. В рамках 13-го тура РПЛ грозненцы на выезде встретятся с "Ростовом". Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.
Созин: "Ахмату" не дадут вылететь из РПЛ. У клуба большой админресурс
Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился своим мнением о текущем положении грозненского "Ахмата" в чемпионате России.
Фото: РФК "Ахмат"