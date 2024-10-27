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Бубнов: Мартинс, Пруцев и Барко - сильнейшая на сегодня средняя линия "Спартака"

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Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о матче 13-го тура РПЛ между нижегородским "Пари НН" и московским "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович в очередной раз провёл ротацию и, как мне кажется, на этот раз нашёл оптимальный вариант состава, по крайней мере, в полузащите. Мартинс, Пруцев и Барко, на мой взгляд, сильнейшая на сегодня средняя линия. .. Красно-белые имели преимущество, полностью контролировали матч, у нижегородцев шансы создать хоть что-то были только со стандартов, с игры ничего не получалось", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

"Пари НН" (Нижний Новгород) и "Спартак" (Москва) 27 октября встретились друг с другом в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:0. В составе гостей отличились Бонгонда и Николсон. С остальными подробностями об этой игре вы можете ознакомится по текстовой трансляции, которую вёл Rusfootball.info.

Благодаря этой победе "Спартак" набрал 22 очка и остался на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. У "Пари НН" в активе осталось 12 очков, которые позволяют на данный момент занимать двенадцатое место.

Александр Бубнов Спартак Нижний Новгород Эсекьель Барко Данил Пруцев Кристофер Мартинс Перейра
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