"Вот читаю об этом Амарале-Шамарале, что-то там сидит, футболистов смотрит. Знаете, чем отличается хороший спортивный директор от посредственного? Спортивный директор должен приводить футболистов не за 15 миллионов, а за бесплатно, и чтоб потом за него давали 15 млн. "Жирона" купила Довбика за 6 миллионов, а продала за 36 - вот это называется хорошая работа", - заявил Селюк.
Португалец Томаш Амарал был назначен на пост спортивного директора московского "Спартака" в январе 2024-го года. Ранее он работал в таких клубах, как "Брага", "Бенфика" и "Гранада". В летнее трансферное окно состав "Спартака" пополнили 7 футболистов. Самым дорогим из них был аргентинский полузащитник Эсекьель Барко. За его переход "Ривер Плейту", по данным СМИ, было заплачено 14 миллионов евро.
После 13-ти туров у "Спартака" 22 набранных очка. Красно-белые занимают в турнирной таблице РПЛ 6-е место. В субботу, 2-го ноября, в рамках 14-го тура РПЛ подопечные Деяна Станковича встретятся с московским ЦСКА.
Источник: Legalbet
Селюк: читаю об этом Амарале-Шамарале, хороший спортивный директор приводит игроков не за 15 млн, а бесплатно
Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил работу спортивного директора "Спартака" Томаша Амарала.
Фото: официальный сайт "Спартака"