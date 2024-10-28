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Селюк: у нас на ТВ сидят эксперты зачуханные и расхваливают Шамара за голы в левом договорничке

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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о результативности форварда московского "Спартака" Шамара Николсона.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"У нас же на ТВ сидят эти эксперты зачуханные и начинают говорить: "Шамар, вот это да, дубль забил". За человека заплатили 8 миллионов, а он уже третий год сидит и зарплату получает! Посидел уже на всех лавках мира, забил два гола. Это же смешно. Сейчас Шамара расхваливают за голы в левом договорничке. И что? Чтобы за миллион его продать? Или контракт продлить? У меня ощущение, что они Николсона продлят и ещё миллиона три за подписание дадут. Да он никому не нужен больше!", - поделился Селюк.

Форвард Шамар Николсон перешел в московский "Спартак" из бельгийского "Шарлеруа" в январе 2022-го года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 8 миллионов евро. Минувший сезон футболист провел во французском "Клермоне", вылетевшем в по итогам чемпионата в Лигу 2.

В текущем сезоне Шамар Николсон принял участие в 9-ти матчах красно-белых в РПЛ и Кубке России. На его счету 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт ямайского нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2026-го года.

Источник: Legalbet

Дмитрий Селюк Спартак Шамар Николсон
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