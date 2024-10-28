"Не понимаю, почему Сафонову не стоит лететь на матчи сборной в ноябре. Во-первых, матчи у сборной будут. Во-вторых, приезд в сборную — это определённая отдушина для легионеров, а также возможность прилететь домой и повидать старых друзей и партнёров. В-третьих, получить игровую практику.
По слухам, в России у Сафонова есть определённые юридические проблемы. Насколько они серьёзные и позволят ли они ему приехать?", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
Ранее был опубликован расширенный состав сборной России на ноябрьские сборы, в него вошли пять голкиперов: Станислав Агкацев ("Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив"), Евгений Латышонок ("Зенит"), Александр Максименко ("Спартак") и Матвей Сафонов ("ПСЖ"). Напомним, что в следующем месяце национальная команда России проведет товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.
В текущем сезоне Матвей Сафонов провел за французский "ПСЖ" во всех турнирах три матча, пропустил два мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в одной встрече. На счету вратаря 13 матчей за сборную России.
Летом появилась информация, что у Матвея Сафонова есть задолжность по алиментам. Сообщалось, что переход голкипера во французский клуб может сорваться, однако россиянин все таки улетел во Францию.
Нигматуллин: по слухам, в России у Сафонова есть юридические проблемы, позволят ли они ему приехать в сборную?
Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказался о вызове вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в сборную России.
Фото: ФК "ПСЖ"