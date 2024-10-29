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Кордоба - о голе в ворота "Крылья Советов": я бил не на удачу. Видел, что вратарь выдвинулся из ворот

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Форвард "Краснодара" Джон Кордоба рассказал о забитом мяче в ворота "Крыльев Советов" в матче 13-го тура РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Краснодар"
"Этот удар не выполнялся наудачу. Я увидел, что вратарь выдвинулся из ворот. А я, будучи нападающим, всегда слежу за воротами, поэтому и ударил", - цитирует Кордобу "Матч ТВ".

В понедельник, 28 октября, состоялся заключительный матч 13-го тура РПЛ, в котором "Крылья Советов" принимали на своем поле "Краснодар". Игра проходила в Самаре и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Нападающий "быков" Джон Кордоба стал автором одного из забитых мячей. Форвард пробил с дальней дистанции и мяч "свечкой" перелетел вратаря самарцев.

Джон Кордоба Краснодар Крылья Советов
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