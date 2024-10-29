- Для нашего чемпионата Кордоба - золотой игрок. На месте "Спартака" подписал бы его, но заберет Джона "Зенит", - цитирует Ледяхова "РБ Спорт".
Напомним, летом в СМИ была информация об активном интересе красно-белых к 31-летнему форварду, но в конечном итоге "Спартак" не стал приобретать игрока, у которого следующим летом заканчивается контракт с "Краснодаром".
В текущем сезоне Кордоба выходил на поле в 13 матчах "Краснодара" и забил семь голов. Трансферная стоимость колумбийца оценивается в 14 миллионов евро.
"Краснодар" в этом сезоне РПЛ набрал в 13 матчах 33 очка и лидирует в РПЛ, отрыв от идущего следом "Зенита" составляет в три балла.
Ледяхов: Кордоба - золотой игрок, "Зенит" его заберет
Бывший футболист столичного "Спартака" Игорь Ледяхов прокомментировал несостоявшийся переход колумбийского нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в стан красно-белых.
Фото: ФК "Краснодар"