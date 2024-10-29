Однако Гладилин отметил, что сомневается, что колумбиец станет игроком "Спартака".
- Он хороший футболист, это показывает его игра, сейчас он один из лучших нападающих в нашем чемпионате. Когда игрок в расцвете сил, он забивает шикарные голы и показывает мастерство. Но я не верю в его переход в "Спартак", никто не отдаст лучшего игрока по ходу чемпионата. Если же это произойдет, то для "красно?белых" это будет второй Промес, - передает слова Гладилина "Матч ТВ".
Напомним, прошлым летом в СМИ была информация о том, что "Спартак" хочет подписать колумбийца и уже сделал предложение "Краснодару", однако в итоге сделка не состоялась. Отметим, что следующим летом контракт Кордобы с "быками" истекает и футболист станет свободным агентом.
В этом сезоне РПЛ на счету Кордобы семь голов и четыре ассиста в девяти матчах. Его команда лидирует в чемпионате, набрав в 13-ти турах 33 балла. Следующим соперником "быков" станет "Оренбург", игра пройдет 3 ноября на поле "Краснодара".
Гладилин: Кордоба может стать вторым Промесом, если перейдет в "Спартак"
Экс-тренер столичного "Спартака" Валерий Гладилин выразил мнение, что форвард "Краснодара" Джон Кордоба в случае перехода в стан "красно-белых" может стать вторым Квинси Промесом.
Фото: Официальный сайт РПЛ