"Кордоба — совершенный нападающий для РПЛ. Он умеет на поле все. Такие игроки делают разницу. Когда команда играет плохо, всегда можно положиться на индивидуальное мастерство таких игроков. Порой даже кажется, что защитники соперников боятся Кордобу", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с июля 2021 года, когда его за 20 млн евро выкупили у немецкой "Герты". С тех пор игрок сборной Колумбии за "быков" в общей сложности принял участие в 52 официальных матчах, в которых забил 24 гола и отдал 14 голевых передач. В том числе в текущем сезоне 31-летний футболист 13 раз появился на поле и сумел заработать "7+4" по системе "гол+пас". Срок действия контракта игрока с клубом истекает 30 июня 2025 года.
Мостовой: порой кажется, что защитники соперников боятся Кордобу
Бывший игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой поделился своим мнением о нападающем "Краснодара" Джоне Кордобе.
Фото: ФК "Краснодар"