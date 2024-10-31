- В РПЛ мне на данный момент нравится Джон Кордоба. Он здорово распоряжается своими габаритами, он по-спортивному наглый и живет футболом. У него менталитет победителя. Мне кажется, он что-то принимает, - он больной на голову, и мне это нравится. Если это ему помогает - круто! - передает слова футболиста воронежской команды "РИА Новости".
31-летний Кордоба выступает за "быков" с 2021 года. В текущем сезоне футболист принял участие в девяти матчах РПЛ и записал на свой счет семь забитых мячей и сделал четыре ассиста на партнеров.
В понедельник "Краснодар" на выезде обыграл "Крылья Советов" (2:1), колумбиец отметился забитым мячом с дальнего расстояния.
"Краснодар", лидирующий в РПЛ с 33 баллами, в следующем туре на своем поле примет "Оренбург", встреча пройдет 3 ноября и начнется в 19:45 мск.
Форвард "Факела" Каштанов: Кордоба больной на голову, и мне это нравится
Алексей Каштанов, форвард "Факела", высказался об игре нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: Официальный сайт РПЛ