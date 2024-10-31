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Источник: "Локомотив" работает над трансфером 22-летнего опорника "Сочи" Кравцова

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Московский "Локомотив" работает над трансфером опорного полузащитника "Сочи" Кирилла Кравцова.
Фото: ФК "Сочи"
По информации источника, "железнодорожники" хотели подписать Кравцова раньше, однако возглавлявший в прошлом сезоне "Сочи" тренер Роберто Морено поставил условие перед руководством о сохранении опорника в команде.

Красно-зеленые переключились на трансфер 30-летнего Артема Тимофеева и подписали его в качестве свободного агента. Игра полузащитника не устраивает тренерский штаб, клуб вернулся к кандидатуре 22-летнего Кравцова.

В текущем сезоне Артем Тимофеев провел за "Локомотив" пять матчей и не отметился результативными действиями, трудовое соглашение с ним рассчитано до лета 2025 года. Кравцов сыграл за "Сочи" 14 матчей в Первой лиге и Кубке России, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Кирилл Кравцов является воспитанником "Зенита", в июле 2022 года петербуржцы продали игрока "Сочи". Молодой опорник входит в топ-3 футболистов Первой лиги по успешным отборам в текущем сезоне.

Источник: Metaratings

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