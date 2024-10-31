"За титул будут бороться "Зенит" и "Краснодар", у них хорошие скамейки запасных и уже опытные футболисты в обоймах. У "Локомотива" такого запаса мощностей нет, ребята еще молодые. Да, у "Локомотива" есть футбольный голод, но они максимум смогут взять третье место", - цитирует Гладилина "РБ Спорт".
После 13-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 33-мя набранными очками, на второй строчке располагается петербургский "Зенит" c 30-ю очками. Московский "Локомотив" замыкает тройку лидеров и отстает от "быков" на пять очков.
В 14-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова примет на своем поле казанский "Рубин", который располагается на 7-й строчке с 18-ю набранными очками. Напомним, что бессменным чемпионом России на протяжении последних шести лет является петербургский "Зенит".
Гладилин: "Локомотив" сможет взять максимум третье место в РПЛ
Экс-игрок "Локомотива" Валерий Гладилин считает, что команда Михаила Галактионова не будет бороться за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"