"Не надо думать о первом месте! "Спартак" уже долгое время на него не претендует. Состав красно-белых также не соответствует чемпионской команде, "Зенит" сильнее. "Краснодар" тоже сильнее, недавно доказал это", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
После 13-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 22 набранных очка. В субботу, 2-го ноября, команда Деяна Станковича сыграет на выезде с московским ЦСКА, который занимает 5-е место с 24-мя очками, в 14-м туре чемпионата России.
Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов. В мае 2025 года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания клуба.
Ловчев: не надо думать о первом месте! "Спартак" уже долгое время на него не претендует
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о результатах красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"