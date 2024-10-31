Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
20:30
ФиорентинаНе начат
Комо
22:45
ЛациоНе начат
Рома
22:45
ТориноНе начат

Ловчев: не надо думать о первом месте! "Спартак" уже долгое время на него не претендует

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о результатах красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Не надо думать о первом месте! "Спартак" уже долгое время на него не претендует. Состав красно-белых также не соответствует чемпионской команде, "Зенит" сильнее. "Краснодар" тоже сильнее, недавно доказал это", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".

После 13-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 22 набранных очка. В субботу, 2-го ноября, команда Деяна Станковича сыграет на выезде с московским ЦСКА, который занимает 5-е место с 24-мя очками, в 14-м туре чемпионата России.

Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов. В мае 2025 года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания клуба.

Евгений Ловчев Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится