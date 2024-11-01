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Пономарев: Пиняев метр с кепкой, ничего из себя не представляет

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Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев высказался о полузащитнике "Локомотива" Сергее Пиняеве.
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее в СМИ была информация, что 19-летний футболист может перебраться из "Локомотива" в "Спартак".

- Да ну, ладно, Пиняев. Дриблер нашелся, метр с кепкой. Он в "Спартаке" совсем потеряется, это глупость полнейшая. Пиняев ничего из себя не представляет, - цитирует Пономарева "Советский спорт".

Пиняев выступает за "железнодорожников" с 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел за "Локомотив" 29 матчей в РПЛ и забил три гола. В Кубке России на счету Пиняева было девять игр, но без результативных действий.

В этом сезоне полузащитник сыграл в 12-ти матчах РПЛ, забил один гол и сделал три голевые передачи. Контракт Пиняева с "Локомотивом" рассчитан до лета 2028 года.

"Локомотив" в этом сезоне набрал 28 очков и замыкает тройку лидеров РПЛ. Завтра, 2 ноября, "железнодорожники" дома примут казанский "Рубин".

Владимир Пономарев Сергей Пиняев Локомотив
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