Ранее в СМИ была информация, что 19-летний футболист может перебраться из "Локомотива" в "Спартак".
- Да ну, ладно, Пиняев. Дриблер нашелся, метр с кепкой. Он в "Спартаке" совсем потеряется, это глупость полнейшая. Пиняев ничего из себя не представляет, - цитирует Пономарева "Советский спорт".
Пиняев выступает за "железнодорожников" с 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел за "Локомотив" 29 матчей в РПЛ и забил три гола. В Кубке России на счету Пиняева было девять игр, но без результативных действий.
В этом сезоне полузащитник сыграл в 12-ти матчах РПЛ, забил один гол и сделал три голевые передачи. Контракт Пиняева с "Локомотивом" рассчитан до лета 2028 года.
"Локомотив" в этом сезоне набрал 28 очков и замыкает тройку лидеров РПЛ. Завтра, 2 ноября, "железнодорожники" дома примут казанский "Рубин".
Пономарев: Пиняев метр с кепкой, ничего из себя не представляет
Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев высказался о полузащитнике "Локомотива" Сергее Пиняеве.
Фото: ФК "Локомотив"