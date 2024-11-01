"Не слежу отдельно за Станковичем. Я смотрю на результаты команды, турнирная таблица говорит сама за себя. Пока хвастаться и гордиться нечем. Если "Спартак" останется на таком же месте по итогам сезона, это будет провалом", - сказал Глушаков.
Московский "Спартак" под руководством Деяна Станковича набрал 22 очка после 13 туров и занимает шестое место в чемпионате. В следующем матче красно-белые отправятся в гости к прямому конкуренту по турнирной таблице ЦСКА. Армейский клуб опережает спартаковцев на два балла и располагается на пятой строчке.
Московской дерби ЦСКА и "Спартака" состоится в эту субботу, 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим, на VAR будут работать Сергей Карасёв и Евгений Буланов.
Источник: "Спорт Экспресс"
Глушаков - о месте "Спартака" в таблице РПЛ: пока хвастаться и гордиться нечем
Бывший футболист "Спартака" и сборной России прокомментировал результаты красно-белых в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"