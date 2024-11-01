"Для меня непонятно, когда тренер так сильно ротирует состав. Понятно, что он хочет всех посмотреть в деле, но не до такой степени. Будет 14-й тур чемпионата, и состав уже должен быть определен. Когда тренер не может окончательно решить, кто сильнее на позициях, это странно. К лучшему такое тасование состава никогда не приводит", - поделился Деменко.
Экс-наставник "Сампдории", "Ференцвароша" и "Црвены Звезды" Деян Станкович возглавил красно-белых перед стартом текущего сезона. В 13-ти турах команда набрала 22 очка. Московский "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку "Краснодара" составляет 11 очков.
В рамках 14-го тура чемпионата России "Спартак" встретится в столичном дерби с московским ЦСКА. "Армейцы" опережают подопечных Деяна Станковича на 2 очка.
Источник: "Евро-футбол"
Деменко: для меня непонятно, когда Станкович так сильно ротирует состав в "Спартаке"
Экс-футболист "Краснодара" Максим Деменко высказался о работе главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: официальный сайт "Спартака"