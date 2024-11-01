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Комличенко: Карпин редко улыбается, когда мы забиваем - нужно выиграть

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Нападающий "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал реакцию главного тренера Валерия Карпина на игру команды.
Фото: ФК "Ростов"
"Хотелось бы выиграть, но не получилось. В воздухе витает не только один негатив, но хорошего мало. Хочется быстрее выиграть. Валерий Карпин редко улыбается, когда мы забиваем. Нам нужно выиграть, чтобы Карпин улыбнулся", — приводит слова Комличенко "Чемпионат".

Матч 14-го тура между московским "Динамо" и "Ростовом" завершился вничью 1:1. Единственный гол в составе ростовчан забил нападающий Николай Комличенко. После этой игры у "Ростова" в активе стало 14 очков, которые позволили выйти на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре "Ростов" 9 ноября дома сыграет против подмосковных "Химок". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Николай Комличенко Ростов Динамо Валерий Карпин
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