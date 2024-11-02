"Не только мне — всем эта гегемония "Зенита" надоела. ЦСКА, "Спартаку", "Локомотиву" и прочим командам, которые на что-то претендуют. Но "Зенит" из года в год берёт золото, подтверждая реноме лучшей команды России. Результат обмануть невозможно", — приводит слова Рахимича "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" последние шесть сезонов становился чемпионом России по футболу. В текущем сезоне после 13 туров команда Сергея Семака, набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему "Краснодару" 3 очка.
В 14-м туре петербуржцы 2 ноября на своем поле сыграют против махачкалинского "Динамо". Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. За ходом этого матча можно будет следить по текстовой трансляции, которую организует портал Rusfootball.info.
Рахимич: гегемония "Зенита" всем надоела
Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич поделился своим мнением о гегемонии петербургского "Зенита" в российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"