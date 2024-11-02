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Урош Спаич: Мусаев заслужил сделать "Краснодар" чемпионом

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Бывший защитник "Краснодара" Урош Спаич высказался о возможности "быков" в текущем сезоне под руководством Мурада Мусаева стать чемпионами России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Надеюсь, что в этом сезоне именно с Мурадом Мусаевым получится взять титул. Это тренер, который был в "Краснодаре", ещё когда я играл за команду. Он очень хороший человек и большой профессионал. Я хотел бы, чтобы Мусаев смог сделать "Краснодар" чемпионом — он это заслужил", - приводит слова Спаича "Чемпионат".

За 13 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Краснодар" 10 раз победил и 3 раза сыграл вничью. Следовательно, в активе "быков" 33 очка, с которыми они на данный момент занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от ближайшего преследователя - петербургского "Зенита" - составляет 3 очка.

В 14-м туре команда Мурада Мусаева 3 ноября на своем поле сыграет против "Оренбурга". Главный судья Иван Абросимов должен дать стартовый свисток в 19:45 по московскому времени.

Мурад Мусаев Краснодар Урош Спайч
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