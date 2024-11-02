Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
18:00
РубинНе начат
Зенит
18:00
Динамо МхНе начат
ЦСКА
20:45
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
14:00
РоторНе начат
Сокол
14:00
Арсенал ТулаНе начат
Уфа
16:00
КАМАЗНе начат
Торпедо
19:00
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
15:30
АрсеналНе начат
Борнмут
18:00
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Ноттингем Форест
18:00
Вест ХэмНе начат
Саутгемптон
18:00
ЭвертонНе начат
Ипсвич
18:00
ЛестерНе начат
Вулверхэмптон
20:30
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
16:00
ВальядолидНе начат
Жирона
18:15
ЛеганесНе начат
Вильярреал
Перенесён
Райо Вальекано
Валенсия
Перенесён
Реал Мадрид

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
17:00
ЛеччеНе начат
Удинезе
20:00
ЮвентусНе начат
Монца
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
17:30
АугсбургНе начат
Хольштайн
17:30
ХайденхаймНе начат
Бавария
17:30
УнионНе начат
Айнтрахт
17:30
БохумНе начат
Хоффенхайм
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Боруссия Д
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
19:00
ЛансНе начат
Брест
21:00
НиццаНе начат
Сент-Этьен
23:00
СтрасбургНе начат

Булыкин: "Динамо" таких соперников, как "Ростов", нужно обыгрывать легко и забирать свои очки

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал текущее выступление московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"К Личке вопросов нет, вопросы к футболистам, которые так играют, допускают ошибки и не забивают. В прошлом сезоне у "Динамо" было то же самое, и сейчас продолжается: не могут они найти свою игру. Таких соперников, как "Ростов", или ещё легче, нужно обыгрывать легко и забирать свои очки. Сейчас все ждут от "Динамо", что они будут в тройке, чтобы бороться за чемпионство, но пока что-то не ладится", - приводит слова Булыкина Metaratings.

Московское "Динамо" 1 ноября в домашнем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 сыграл вничью с "Ростовом". В результате этой встречи бело-голубые набрали 27 очков и продолжили занимать четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от "Краснодара", который в настоящее время лидирует в РПЛ, составляет 6 очков.

В следующем туре команда Марцела Лички 9 ноября на своём поле встретится с нижегородским "Пари НН". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне бело-голубые по итогам сезона завоевали бронзовые медали чемпионата России, проиграв в последнем туре с минимальным счётом "Краснодару" и отстав на одно очко от ставшего чемпионом петербургского "Зенита".

Динамо Марцел Личка Дмитрий Булыкин Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится