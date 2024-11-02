"К Личке вопросов нет, вопросы к футболистам, которые так играют, допускают ошибки и не забивают. В прошлом сезоне у "Динамо" было то же самое, и сейчас продолжается: не могут они найти свою игру. Таких соперников, как "Ростов", или ещё легче, нужно обыгрывать легко и забирать свои очки. Сейчас все ждут от "Динамо", что они будут в тройке, чтобы бороться за чемпионство, но пока что-то не ладится", - приводит слова Булыкина Metaratings.
Московское "Динамо" 1 ноября в домашнем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 сыграл вничью с "Ростовом". В результате этой встречи бело-голубые набрали 27 очков и продолжили занимать четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от "Краснодара", который в настоящее время лидирует в РПЛ, составляет 6 очков.
В следующем туре команда Марцела Лички 9 ноября на своём поле встретится с нижегородским "Пари НН". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
В прошлом сезоне бело-голубые по итогам сезона завоевали бронзовые медали чемпионата России, проиграв в последнем туре с минимальным счётом "Краснодару" и отстав на одно очко от ставшего чемпионом петербургского "Зенита".
Булыкин: "Динамо" таких соперников, как "Ростов", нужно обыгрывать легко и забирать свои очки
Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал текущее выступление московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва