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Мор: уверен, что Акинфеев преодолеет психологическую отметку в 40 лет

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Бывший футболист московского "Спартака" Эдуард Мор поделился своим мнением о том, как долго продлится карьера вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
Фото: ФК "Оренбург"
"Есть такая психологическая отметка в 40 лет. Я почему-то уверен, что Игорь Акинфеев ее преодолеет. Захочет ли он сам дальше продолжать, позволит ли ему здоровье? Это вопрос. Я в дальнейшем вижу Акинфеева все равно в статусе вратаря ЦСКА. Но такого вратаря, который будет помогать молодым, передавать им свой опыт", — приводит слова Мора "Матч ТВ".

Игорю Акинфееву 38 лет. Его действующий контракт с "армейским" клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне голкипер принял участие в 13 официальных матчах, семь из которых было отыграно "на ноль". В других шести матчах капитан красно-синих в общей сложности пропусти семь мячей.

Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА, в составе которого, начиная с 2003 года, проводит всю свою карьеру. Вместе с "армейцами" голкипер стал 6-кратным чемпионом России, 7-кратным обладателем Кубка России, 7-кратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.

Игорь Акинфеев Эдуард Мор ЦСКА
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